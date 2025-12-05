MPRJ cumpre mandado de busca e apreensão na Prefeitura de Engenheiro Paulo de Frontin

Por
FOLHA DO ACO
-

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), no âmbito da atribuição originária criminal do procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira cumpriu, nesta sexta-feira (dia 5), mandado de busca e apreensão na sede principal da Prefeitura de Engenheiro Paulo de Frontin, na Região Sul Fluminense. A ação se estendeu a outras estruturas da administração municipal no cumprimento de medida judicial relacionada à apuração de fraudes em processo licitatório para a contratação de empresa especializada na locação de veículos.

A atribuição da Procuradoria-Geral de Justiça ocorre em razão da investigação envolver agente político com foro por prerrogativa de função. O mandado foi expedido pelo 2º Grupo de Câmaras Criminais após acolhimento da argumentação do MPRJ, que demonstrou resistência da municipalidade em fornecer a cópia integral do processo administrativo referente à licitação. A Justiça autorizou o arrombamento de cofres, armários e gavetas caso não fossem voluntariamente abertos. Em junho, o PGJ, por meio da Assessoria de Atribuição Originária Criminal (AAOCRIM/MPRJ), denunciou à Justiça 11 pessoas pelos crimes de frustração do caráter competitivo de licitação.

As investigações, com base na análise das quebras de sigilo telefônico e telemático, revelaram um conluio entre agentes públicos e representantes da empresa vencedora do certame, beneficiada pelo direcionamento da licitação. A decisão ressalta que, apesar dos ofícios encaminhados pela AAOCRIM desde fevereiro, não houve resposta nem disponibilização da cópia do processo administrativo. A medida cautelar busca garantir a preservação das provas e assegurar a efetividade da persecução penal, impedindo eventual destruição de elementos probatórios relevantes ou manipulação de vestígios ilícitos sob investigação.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.