PRF prende homem com tornozeleira eletrônica transportando drogas na Dutra, em Piraí

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam, no fim da manhã desta sexta-feira (dia 5), um homem de 40 anos que transportava drogas na Via Dutra, na altura do km 233, sentido São Paulo, em Piraí. A ação ocorreu durante a Operação Atena e contou com apoio do Grupo de Operações com Cães da PRF do Rio de Janeiro e de Pernambuco.

Os agentes abordaram um Chevrolet Prisma com placas de Goiânia (GO). O motorista, natural do Rio de Janeiro, estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida. Questionado sobre a presença de ilícitos no veículo, ele confessou que levava drogas no porta-malas.

Durante a vistoria, foram encontradas bolsas plásticas contendo pinos de cocaína, buchas de maconha e frascos de lança-perfume, conhecidos como “cheirinho da loló”. Segundo a PRF, o material estava pronto para venda no varejo em pontos de tráfico.

Além disso, os policiais verificaram que o suspeito usava tornozeleira eletrônica. Ele havia sido preso pelo mesmo crime em 2023 e estava em liberdade monitorada desde setembro deste ano, voltando a cometer tráfico de drogas.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o material apreendido, para a 94ª DP (Piraí), onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação/PRF