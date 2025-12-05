Dutra: Engavetamento deixa motociclista ferido e causa congestionamento em Resende

Um engavetamento envolvendo três carros e uma motocicleta provocou lentidão nesta sexta-feira (dia 5) na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O acidente aconteceu na altura do km 304, na pista sentido São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista foi socorrido com ferimentos e levado ao Hospital de Emergência. Os demais ocupantes dos veículos não se machucaram.

As duas faixas da pista chegaram a ser interditadas e o trânsito foi desviado para o acostamento, o que gerou congestionamento no trecho.

Após a realização dos levantamentos necessários para o preenchimento do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST), a via começou a ser liberada.

Fotos: Divulgação/PRF