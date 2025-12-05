Suspeito de atacar PM em 2023 é preso no Rio; caso ocorreu em Barra do Piraí

Um homem de 20 anos apontado como integrante de uma organização criminosa e envolvido na tentativa de assassinato de um policial militar em Barra do Piraí foi preso nessa quinta-feira (dia 4) na Zona Norte do Rio. A captura foi realizada por policiais do 2º CPA/41º BPM, após cruzamento de dados de inteligência e informações enviadas ao Disque Denúncia.

A prisão aconteceu na Rua Pádua, em Ricardo de Albuquerque, durante uma ação da equipe de buscas P/2 no Complexo do Chapadão. Segundo a corporação, o suspeito estava foragido da Justiça e teve a participação confirmada no ataque ocorrido em 19 de dezembro de 2023, na Vila Helena. Na ocasião, dois criminosos atraíram o policial para fora de casa soltando fogos de artifício e, em seguida, efetuaram disparos de arma de fogo. O atentado teria sido uma retaliação pela morte de um traficante dias antes.

Outro envolvido no crime já havia sido preso em março de 2024, também graças a informações repassadas ao Disque Denúncia. Ele foi encontrado por equipes do 10º BPM no Parque Santana, em Barra do Piraí.

O suspeito detido nessa quinta foi levado para a 39ª DP (Pavuna), onde teve confirmado o mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Barra do Piraí, pelo crime de homicídio simples. Ele foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP e permanece à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia reforça que segue recebendo informações sobre foragidos e atividades criminosas por meio da central telefônica, WhatsApp e aplicativo, com garantia total de anonimato.