Homem é esfaqueado pela esposa em Rio Claro

Um homem de 58 anos foi socorrido durante a madrugada desta sexta-feira (dia 5) após ser esfaqueado pela própria esposa em Lídice, distrito de Rio Claro. A Polícia Militar foi acionada por volta de 0h36 para verificar a denúncia de agressão com arma branca.

Segundo o registro, a vítima foi atendida inicialmente pelo SAMU e levada ao Hospital de Rio Claro. Em seguida, foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa, onde deu entrada consciente e sem risco de morte, conforme a equipe médica.

A PM informou que recebeu da Santa Casa a faca utilizada no crime, posteriormente entregue à 90ª DP. A vítima conseguiu informar o nome da esposa aos agentes, mas os dados não puderam ser confirmados, já que ele seguia medicado e não estava em condições de detalhar o caso.

O caso foi registrado como lesão corporal. A mulher ainda não havia sido localizada até o encerramento da ocorrência.