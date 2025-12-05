Homem é preso ao ser flagrado cortando cabos em linha férrea de Barra Mansa

Um homem de 40 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (dia 5) após ser flagrado cortando cabos elétricos na linha férrea próxima à Rua Benedita Helena de Lima, no Centro de Barra Mansa. A abordagem ocorreu por volta das 5h50, depois que a equipe do Bairro Presente recebeu informações sobre a movimentação suspeita perto da área administrada pela MRS Logística.

Ao chegar ao local, os agentes encontraram o suspeito com um rolo de fios elétricos recém-cortados, além de um motor – aparentemente de geladeira ou freezer – e uma bolsa com ferramentas usadas para o crime, como alicate, serrinha e chave de fenda. Também foi apreendido um cachimbo utilizado para consumo de entorpecentes.

O homem foi levado para a 90ª DP, onde acabou autuado por furto em transporte ferroviário. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação/Polícia Militar