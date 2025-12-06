Barra Mansa: Homem é preso com drogas, rádio comunicador e folha de anotações do crime

Um homem de 41 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde da sexta-feira (dia 5) em Barra Mansa, após ser flagrado em movimentação típica de venda de entorpecentes na Rua Eduardo Junqueira, no bairro Estamparia. A ação foi realizada pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT II) do 28º BPM.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam informações sobre a atuação do suspeito e passaram a observar o local a partir de um ponto estratégico. Segundo o registro, o homem foi visto atendendo usuários e manipulando objetos característicos da atividade criminosa. Com o cerco tático, ele acabou detido.

Durante a revista, os policiais apreenderam 15 pinos de cocaína, 18 pedras de crack, dois pedaços de maconha, além de um rádio comunicador, uma folha com anotações do tráfico, um celular e R$ 20. O material também estava dentro de uma bolsa de tira colo utilizada pelo suspeito.

Após perícia, foi confirmado que o total apreendido corresponde a 18 gramas de cocaína, 19 gramas de maconha e 4 gramas de crack. O homem foi encaminhado à 90ª DP, onde permaneceu preso, autuado por tráfico de drogas.

Foto: Divulgação/Polícia Miiitar