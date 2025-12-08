Foragido da Justiça é preso com pistola de uso restrito no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda

Um homem de 27 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (dia 8) no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda, após ser flagrado com uma pistola de uso restrito. A abordagem ocorreu por volta de 2h45, durante patrulhamento de rotina realizado por uma equipe do 28º BPM na Rua Afonso Pena.

Segundo a Polícia Militar, os agentes desconfiaram da atitude do suspeito e decidiram abordá-lo. Durante a revista, foi encontrada uma pistola calibre 9mm, de fabricação israelense, com numeração intacta, além de 13 munições e um telefone celular.

Ao consultar os dados do homem, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de tráfico de entorpecentes. Ele foi levado para a 93ª DP, onde acabou autuado também por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O suspeito permaneceu preso em flagrante. A arma e os demais materiais foram apreendidos.

