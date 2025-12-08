Motorista é rendido e tem carro roubado por grupo em motos na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Um morador do bairro Vila Americana de 47 anos foi rendido e teve o carro roubado na noite desse domingo (dia 7), no trevo do bairro Santo Agostinho, entre a BR-393 e o acesso à Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. O crime foi praticado por homens em motocicletas que, segundo a vítima, usavam coletes semelhantes aos de mototaxistas.

O motorista informou que seguia pela via quando três motos emparelharam com seu veículo, um HB20 (placa LMN-9I474). Os criminosos estavam armados e ordenaram que ele parasse e saísse do carro. Um dos assaltantes assumiu o volante e fugiu em direção à região do Jardim Amália.

Além do veículo, o grupo levou R$ 200 em dinheiro, documentos pessoais e um celular avaliado em R$ 1 mil. O caso foi registrado na 93ª DP, que vai investigar o crime.

Foto: Divulgação