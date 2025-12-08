Natal Metalúrgico reúne mais de 3 mil pessoas em Volta Redonda

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense promoveu no último domingo, dia 7, o Natal Metalúrgico, realizado no Clube Náutico. O evento sorteou um carro zero, uma moto elétrica e diversos PIX, que somaram R$ 20 mil. Mais de 3 mil pessoas, entre sócios e familiares, prestigiaram a festa, que contou ainda com espaço kids e a presença do Papai Noel, garantindo diversão especial para as crianças.

O presidente do Sindicato, Odair Mariano, destacou que o evento foi feito para celebrar os trabalhadores. “Este é um momento de união e celebração. O Natal Metalúrgico é feito para valorizar nossos trabalhadores e suas famílias, trazendo alegria, confraternização e reconhecimento. Ver mais de 3 mil pessoas reunidas aqui é a prova da força da nossa categoria e da importância de estarmos juntos”.

