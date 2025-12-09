Jovem é preso por suspeita de tráfico de drogas no bairro Metalúrgico, em Barra Mansa

Uma ação do 28º BPM resultou na prisão de um jovem de 20 anos por tráfico de drogas na tarde dessa segunda-feira (dia 8), no bairro Metalúrgico, em Barra Mansa. A abordagem ocorreu após uma denúncia indicando a presença de um homem vendendo entorpecentes em uma praça da Rua H.

De acordo com a PM, a equipe encontrou no local um suspeito com as mesmas características descritas: homem alto, de pele clara e cabelos pretos. Durante a revista, os agentes apreenderam um celular e R$ 145 em espécie. O jovem também indicou aos policiais onde estavam escondidas as drogas, em uma sacola plástica próxima a um portão metálico.

No total, foram recolhidos 14 pinos de cocaína avaliados em R$ 50 cada, 12 sacolés de cocaína de R$ 5 e, após perícia, constatadas 109 gramas do entorpecente.

O caso foi apresentado na 90ª DP, onde o suspeito foi autuado por tráfico de drogas, conforme o Artigo 33 da Lei de Drogas. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação/Polícia Militar