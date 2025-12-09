Governo do Rio forma quase 300 novos policiais penais após 12 anos sem concurso

O Governo do Estado do Rio de Janeiro formou, nesta segunda-feira (08/12), 276 novos policiais penais após um período de 12 anos sem concurso para a carreira. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), a incorporação reforça a capacidade operacional das unidades prisionais e amplia o efetivo para a rotina de custódia e vigilância.

“Com a chegada desses novos policiais penais, reforçamos de forma concreta a capacidade operacional do sistema penitenciário. É um ganho imediato para a segurança das unidades, para a eficiência da gestão e para a garantia de direitos. Esse grupo chega preparado, atualizado e pronto para elevar o padrão de atuação nas prisões do estado”, afirmou o governador Cláudio Castro durante a cerimônia de formatura realizada no Espaço Hall, na Barra da Tijuca.

A turma iniciou o curso de formação em 22 de agosto, com 312 candidatos matriculados. Ao longo de três meses, concluíram 750 horas de treinamento no Centro de Instrução Especializada (Ciesp), em Gericinó, incluindo aulas teóricas, práticas, estudos jurídicos, procedimentos operacionais e simulações de rotina prisional conduzidas por 85 instrutores.

A secretária de Administração Penitenciária, Maria Rosa Lo Duca Nebel, ressaltou o caráter estruturante da incorporação.

“Este momento representa mais do que o encerramento de um curso. Ele simboliza uma nova fase para a nossa instituição, um reforço essencial e um capítulo que começa a ser escrito com protagonismo e responsabilidade”, afirmou.

Na última semana, também foi anunciada a equiparação do Regime Adicional de Serviço (RAS) para inspetores penais, que passam a receber R$ 604,85 por turno de 12 horas, medida que elimina diferenças entre classes e padroniza o pagamento do serviço adicional.