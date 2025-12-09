BM: Polícia Militar prende suspeito com drogas no Loteamento Nova Esperança

Um homem de 33 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas na tarde dessa segunda-feira (dia 8) no Loteamento Nova Esperança, em Barra Mansa. A ação ocorreu após informações de populares apontarem que o suspeito estaria vendendo entorpecentes na Rua Bernardo Manoel da Silva.

De acordo com o registro policial, equipes do GAT II e da 90ª DP passaram a monitorar o local e observaram o momento em que o suspeito recebia dinheiro de diferentes pessoas e, em troca, entregava pequenas porções de droga. Ele segurava uma sacola plástica durante toda a movimentação.

Com base no flagrante visual, os agentes realizaram um cerco e conseguiram abordar o homem. Na sacola, foram encontrados 11 eppendorfs de cocaína, totalizando 16 gramas, além de um celular.

O suspeito, que possui três anotações criminais – duas por tráfico e uma por corrupção de menores – foi levado para a 90ª DP. Após análise do delegado de plantão, ele foi autuado pelos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas e permaneceu preso.

Foto: Divulgação/Polícia Militar