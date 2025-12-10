BR-354 é totalmente interditada após queda de árvores na altura de Resende

A Rodovia Sebastião Alves do Nascimento (BR-354), também conhecida como Rio x Caxambu, amanheceu completamente interditada após a queda de várias árvores provocada por uma forte tempestade na madrugada desta quarta-feira (dia 10). O bloqueio ocorre na altura do km 4, próximo à Garganta do Registro, em Resende, na Serra da Mantiqueira.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) trabalham no local desde as 5h para tentar desobstruir a pista.

A situação é considerada complicada por representantes do DNIT, que informaram que a liberação total da rodovia só deve ocorrer nesta quinta-feira (dia 11). Até lá, motoristas devem buscar rotas alternativas.

Opções para quem vai para o Sul de Minas:

Seguir por Cruzeiro (SP) e acessar a SP-052. No trecho do Mirante Garganta do Embaú, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, a via passa a se chamar MG-158. A rota segue por Passa Quatro (MG) e Itanhandu (MG), retornando posteriormente à BR-354 após a travessia da Serra da Mantiqueira. No entanto, é importante destacar que essa rodovia possui restrições para determinados veículos de carga pesada, o que pode limitar o uso da rota por caminhões de maior porte. Motoristas devem verificar as condições antes de iniciar o trajeto.

Outra opção é acessar Lorena (SP) e, de lá, entrar na BR-459. O trajeto passa por Piquete (SP) e segue para Itajubá (MG), com continuidade em direção a Varginha (MG) e demais cidades da região.

Há ainda a possibilidade de seguir por Taubaté (SP) e acessar a BR-383, que leva ao Sul de Minas.

Quem sai do Rio de Janeiro, pode ir pela BR-040 até Juiz de Fora, acessar a BR-267 e seguir para região sul de Minas Gerais.

Foto: Divulgação/PRF