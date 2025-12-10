Câmara de Volta Redonda homenageia servidor Marcos Antônio Godoy de Carvalho por atuação no Transporte Cidadão

A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou, por unanimidade, uma Moção de Congratulações e Aplausos ao servidor Marcos Antônio Godoy de Carvalho, de 60 anos, reconhecido pela trajetória de dedicação ao serviço público e, especialmente, pelo trabalho humanizado que desempenha no Projeto Transporte Cidadão, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. A homenagem foi realizada durante sessão na noite dessa terça-feira (dia 9).

Formado em Contabilidade, Marcos Antônio construiu sua carreira no setor de transporte coletivo desde 1986, passando por funções como auxiliar de escritório, despachante, operador de GPS e motorista de transporte de cadeirantes. Sempre foi lembrado pelo trato sensível com os usuários e pela postura respeitosa no atendimento diário. Mas foi em 2022, ao ingressar na Secretaria da Pessoa com Deficiência, que encontrou sua missão mais transformadora.

Como motorista pioneiro do Transporte Cidadão, projeto responsável por garantir deslocamento seguro e digno a pessoas com deficiência, Marcos ultrapassou as fronteiras do cargo. Tornou-se referência de acolhimento, empatia e cuidado. Além de transportar pacientes para consultas, tratamentos e atividades essenciais, criou vínculos com as famílias, acompanha rotinas, responde mensagens e se mantém presente no cotidiano dos usuários. Muitos passaram a se referir a ele como amigo, quase um parente, e não apenas como motorista.

O vereador Betinho Albertassi, autor da homenagem, destacou o impacto humano do trabalho. “Fico muito feliz em homenagear o Marcos Antônio pelo serviço prestado, pelo carinho com todas essas pessoas, principalmente as crianças que ele transporta e cuida diariamente. Ele acaba sendo também um grande cuidador. Nada mais justo do que reconhecer esse trabalho. A aprovação foi unânime, todos os vereadores votaram a favor. Estou muito feliz pela oportunidade de fazer essa honra a ele”, afirmou.

Emocionado, Marcos agradeceu a moção e ressaltou o significado pessoal da função que exerce. “Aprendi muito com esse serviço. Me tornei como se fosse um familiar dessas pessoas que transporto. Não sou só motorista: sou amigo, sou quase um parente. Faço tudo com muito amor e carinho. Sou muito grato por tudo”, declarou.

Casado há 35 anos, pai e avô de duas meninas, Marcos reforçou a importância da família como alicerce de sua jornada. “Por trás de tudo tem uma base familiar muito forte. Minha esposa me apoia demais. Nada disso veio por acaso”. Ele também dedicou a homenagem à equipe da Secretaria da Pessoa com Deficiência, comandada pelo pastor Washington Uchôa. “Sou apenas um dos motoristas, mas existe uma equipe inteira por trás. Coloco essa homenagem em nome da secretaria e dos meus colegas do Transporte Cidadão”.

Presente à cerimônia, o vereador Gemilson Sukinho também ressaltou o caráter humano do servidor, reforçando que a homenagem representa o reconhecimento ao cuidado e ao compromisso com a população que mais precisa. “A moção consagra não apenas a carreira, mas o legado de solidariedade e humanidade de um servidor que transformou o transporte público especializado em uma verdadeira rede de apoio às pessoas com deficiência em Volta Redonda. Sua presença no Transporte Cidadão ajudou a construir aços, fortalecer a confiança da população no Poder Público e elevar o padrão de atendimento ofertado àqueles que mais precisam”.

Marcos finalizou dizendo que o serviço seguirá avançando. “Se Deus quiser, em 2026 estaremos em uma nova sede, mais ampla, atendendo mais pessoas. Vai dar tudo certo”.