Veículo em pane causa acidente na Dutra, em Resende

Um carro com pane elétrica provocou um acidente na madrugada desta terça-feira (dia 10) na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo – um VW Gol – apresentou falha por volta das 2h, na altura do km 311,8, sentido Rio de Janeiro. O automóvel ficou completamente apagado na faixa da direita, sem qualquer sinalização.

De acordo com a PRF, a baixa luminosidade no horário dificultou a visualização do carro imobilizado. Um caminhoneiro que trafegava normalmente só percebeu o Gol parado quando já estava muito próximo, não conseguindo frear ou desviar a tempo, o que resultou em colisão traseira.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Já o condutor do Gol, de 52 anos, foi socorrido pela equipe de resgate da CCR RioSP e encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende. O estado de saúde dele não foi divulgado pela unidade.

Foto: Divulgação/PRF