Conjunto transportador com transformador deve passar pela Serra das Araras no domingo

Um conjunto transportador de 106 metros de comprimento, mais de 6m de largura e pesando 647 toneladas que saiu de Jacareí no início do mês, está em deslocamento pela Dutra (BR-116) e seguirá até o Porto de Itaguaí. A carga especial realizará uma movimentação neste domingo (dia 14) pela Serra das Araras. A operação exigirá alterações no tráfego para garantir a segurança dos clientes.

A RioSP, uma empresa Motiva, em conjunto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a empresa responsável pelo transporte, acompanhará todo o deslocamento do conjunto transportador e fará o bloqueio total da pista de subida (sentido São Paulo), a partir das 22h do domingo (dia 14) até as 5h da segunda-feira (dia 15). A carga fará uma nova parada no km 221, em Paracambi.

Confira a previsão de deslocamento:

Domingo (14/12)

• 9h: Início dos serviços preparatórios para a passagem da carga, com possíveis interdições parciais na pista de subida (sentido São Paulo).

• 22h: Fechamento total da pista de subida (sentido São Paulo), no km 223,5 sul (sentido São Paulo), em frente à balança de Paracambi e início do deslocamento da carga, no km 233.

Segunda-feira (14/12)

• 7h: Término do deslocamento e previsão de liberação total do tráfego.

Orientações aos motoristas

A RioSP reforça seu compromisso com a segurança e orienta os motoristas a programarem sua viagem com antecedência. Durante o fechamento da pista de subida — das 22h de domingo às 5h de segunda-feira — todo o trecho estará devidamente sinalizado.

Os motoristas que passarem pela região no sentido Rio de Janeiro devem redobrar a atenção à sinalização e respeitar os limites de velocidade.

As datas e horários poderão sofrer alterações em função de ajustes operacionais dos envolvidos na operação ou por condições meteorológicas.

Foto: Divulgação