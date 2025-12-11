Semana Municipal do Carrinho de Rolimã pode virar lei em VR  

Enquanto o Plano de Mobilidade Urbana acumula intervenções iniciadas há anos e ainda sem conclusão, a Câmara Municipal de Volta Redonda avançou em outra frente: aprovou, em primeira votação, o projeto que cria a “Semana Municipal da Prática de Carrinho de Rolimã”. A proposta, de autoria do vereador Gemilson Sukinho (PSD), integrante da base do prefeito Neto (PP), foi analisada na sessão da do dia 1º deste mês.

O texto faz referência ao tradicional brinquedo de madeira com rolamentos metálicos, aquele conduzido com o corpo rente ao chão e freio improvisado no solado do pé, popular em ladeiras de bairros brasileiros. Apesar de não gerar despesas obrigatórias ao município, prevendo parcerias e patrocínios privados, a iniciativa avança em meio a temas estruturais pendentes da administração, especialmente na área de mobilidade urbana.

Nos últimos cinco anos, houve poucos avanços nesse setor. Até o momento, o viaduto Porfírio José de Almeida, entre Voldac e Niterói, permanece como a primeira e única obra concluída entre as previstas no Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda.

Outras intervenções seguem em execução sem previsão de entrega. Entre elas está a alça do viaduto Heitor Leite Franco, no Aterrado, que permitirá futuramente a ligação com a ponte em construção sobre o rio Paraíba do Sul, próxima ao Fórum. A estrutura deve criar um novo caminho para a Radial Leste, no Aero Clube, além de permitir o trajeto inverso, da Radial para o Aterrado.

Também integra o plano o viaduto que ligará a Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no Jardim Amália, à Avenida da Integração, no Aterrado, obra igualmente sem data para ser entregue. Outro ponto crítico em Volta Redonda é a implantação de ciclovias e ciclofaixas. Prometida pelo prefeito Neto, a ciclovia entre Conforto e Vila Santa Cecília se arrasta há pelo menos três anos, e a empresa responsável pela execução já foi multada por descumprimento contratual.

Enquanto isso, o projeto de Sukinho segue tramitando. A proposta prevê atividades recreativas, oficinas, corridas e exposições, além da participação de escolas, entidades culturais e associações de moradores. Também permite o uso de espaços públicos sinalizados e a captação de recursos via leis de incentivo.

Na justificativa, o vereador afirma que a iniciativa busca “resgatar uma das mais tradicionais atividades lúdicas e culturais do país”, promovendo integração entre gerações e incentivando práticas de lazer de baixo custo. O texto ainda passará por segunda votação. Se aprovado, seguirá para sanção ou veto do prefeito.

Foto: Geraldo Gonçalves