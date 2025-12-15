Barra Mansa terá ponto facultativo a partir das 12h nesta quarta-feira

O prefeito Luiz Furlani declarou ponto facultativo para os servidores municipais nesta quarta-feira, dia 17, a partir das 12h. A decisão acompanha o decreto do governador Cláudio Castro, que também estabeleceu ponto facultativo no mesmo dia e horário. A medida foi adotada em razão das finais de importantes competições de futebol envolvendo clubes cariocas.

O Flamengo disputa a final da Copa Intercontinental FIFA 2025 contra o Paris Saint-Germain (PSG), com início previsto para às 14h. Já o Vasco entra em campo às 21h30, contra o Corinthians, na primeira partida da decisão da Copa do Brasil.

Em Barra Mansa, o ponto facultativo atinge os servidores públicos municipais, sem prejuízo aos serviços essenciais, que funcionarão normalmente para garantir a continuidade do atendimento à população.