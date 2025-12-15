Carro roubado no Rio é recuperado pela PM em Barra Mansa

Um automóvel roubado na cidade do Rio de Janeiro foi localizado e recuperado pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (dia 15) no bairro Santa Lúcia, em Barra Mansa. O veículo estava estacionado em uma via residencial e apresentava indícios de adulteração na placa.

De acordo com a ocorrência, a guarnição chegou ao local após receber informações de que o carro estaria circulando entre Barra Mansa e Volta Redonda. Na verificação, os policiais constataram que a placa afixada não correspondia ao automóvel, pertencendo a outro veículo registrado em Pernambuco. Após consulta, foi confirmado que o carro era produto de roubo ocorrido na capital fluminense.

Durante a vistoria, os agentes encontraram no porta-malas roupas camufladas, coturno e uma touca do tipo ninja, materiais que serão analisados no curso da investigação. O veículo também é citado em apurações que investigam possíveis vínculos com crimes recentes na região, informação que será checada pela Polícia Civil.

Com apoio da Guarda Municipal, o automóvel foi removido e encaminhado à 90ª DP, onde foi registrado o boletim de recuperação. A perícia foi solicitada para tentar identificar quem utilizou o veículo. Até o momento, ninguém foi preso.

Foto: Divulgação