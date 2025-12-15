SindMetal visita Base da Operação Segurança Presente em Volta Redonda

Com objetivo de discutir medidas de segurança voltadas aos trabalhadores da região e fortalecer a parceria com as forças de segurança, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Odair Mariano, acompanhado da diretoria executiva, esteve nesta segunda-feira (dia 15), na Base da Operação Segurança Presente de Volta Redonda.

Durante o encontro, foram abordados temas como o monitoramento das áreas próximas à CSN, a necessidade de reforço no policiamento e estratégias conjuntas para reduzir os casos de roubo e aumentar a tranquilidade dos trabalhadores.

O presidente Odair Mariano destacou que a segurança dos trabalhadores é prioridade. “Estar aqui hoje é reafirmar nosso compromisso em buscar soluções e parcerias que garantam mais proteção para quem exerce sua atividade diariamente. Queremos que cada metalúrgico tenha confiança e tranquilidade ao ir e voltar do trabalho”.

O diretor de comunicação do Sindicato, José Marcos, também ressaltou a importância da iniciativa. “A aproximação com a Operação Segurança Presente é fundamental. O diálogo aberto fortalece nossa atuação e mostra que estamos atentos às demandas da categoria, buscando sempre alternativas para melhorar a vida dos trabalhadores”.

