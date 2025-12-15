Agentes da 90ª prendem condenado por roubo oriundo do Jacarezinho que estava escondido em VR

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (dia 15), um homem de 25 anos condenado por roubo, que estava foragido da Justiça e escondido na cidade de Volta Redonda. A ação foi realizada por agentes da 90ª DP (Barra Mansa) durante diligências no bairro Jardim Belmonte, área conhecida pela atuação de facção criminosa.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito demonstrou comportamento considerado suspeito ao perceber a aproximação dos agentes e tentou fugir, mas foi alcançado e abordado na Avenida Santa Rosa. Após a identificação e consulta aos sistemas de segurança, foi confirmado que havia contra ele um mandado de prisão definitivo expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital.

O homem foi condenado a sete anos e quatro meses de prisão em regime fechado pelo crime de roubo majorado. Segundo as investigações, ele é oriundo de uma comunidade da zona norte do Rio de Janeiro e estava se escondendo no Sul Fluminense para evitar o cumprimento da pena.

Após a prisão, o condenado foi encaminhado à delegacia de Barra Mansa, onde foi formalizado o cumprimento do mandado judicial. Ele será transferido para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça para o início do cumprimento da pena.

Segundo o delegado Marcus Montez, a Polícia Civil atua de forma permanente e vigilante. “Em qualquer diligência, foragidos da Justiça serão identificados, capturados e terão seus mandados de prisão cumpridos, assegurando tranquilidade à sociedade fluminense”.

Denúncias podem ser feitas através do WhatsApp (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.