Exclusivo: Antiga sede do bloco Os Caretas vai abrigar Museu do Videogame

O imóvel que por mais de cinco décadas abrigou a histórica sede do bloco carnavalesco Os Caretas, entre os bairros Monte Castelo e Sessenta, em Volta Redonda, ganhará uma nova função. O espaço, símbolo do samba local e da memória do Carnaval da Cidade do Aço, será transformado em um Museu do Videogame, voltado à preservação da memória digital e à educação tecnológica.

A mudança foi formalizada com a publicação, na última terça-feira (dia 16), no Diário Oficial do Município, da Lei Municipal nº 6.740/2025, de autoria do prefeito Neto (PP). A norma autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel, a título gratuito, com a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj), referente ao imóvel localizado na Rua 318, nº 100.

De acordo com o texto legal, o imóvel deverá ser utilizado exclusivamente para a implantação, gestão e desenvolvimento das atividades do Museu Videogame, com finalidade cultural, educativa e sócio-formativa. A cessão terá vigência inicial de 20 anos, podendo ser prorrogada por igual período ou por períodos consecutivos, desde que haja interesse público devidamente comprovado e formalizado por meio de termo aditivo.

A lei estabelece ainda que o uso do imóvel será disponibilizado gratuitamente à Funarj, sem custos diretos ao município. Em caso de superveniência de interesse público relevante, devidamente justificado, a fundação deverá restituir o imóvel ao município mediante notificação formal. Caso haja desvio de finalidade ou descumprimento do uso previsto, a cessão poderá ser revogada automaticamente, com aviso prévio mínimo de 30 dias. Encerrada ou revogada a cessão, o imóvel retornará ao patrimônio municipal com todas as benfeitorias realizadas, sem direito a indenização à cessionária.

Justificativa

Na justificativa encaminhada à Câmara Municipal, o prefeito Neto (PP) classificou o projeto como um equipamento cultural inovador, alinhado às tendências contemporâneas de educação tecnológica e preservação da memória digital. “O Museu integrará ações educativas, exposições, oficinas e atividades, fortalecendo o circuito cultural da cidade”, afirmou. Segundo o Poder Executivo, a parceria com a Funarj, instituição vinculada ao governo estadual, garantiria qualidade técnica, sustentabilidade do projeto e correta utilização do espaço público.

Fim de um ciclo no samba

A destinação do imóvel para o Museu do Videogame ocorre exatos três meses após a prefeitura de Volta Redonda encerrar formalmente a relação histórica com o bloco Os Caretas. Em setembro, a Folha do Aço revelou com exclusividade que o prefeito Neto editou o Decreto nº 19.499/2025, revogando o termo de concessão de uso firmado entre o município e a agremiação carnavalesca, em vigor desde 1973.

O decreto determinou a rescisão administrativa do contrato que autorizava a ocupação da área pública para atividades de lazer voltadas, originalmente, aos operários da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Atualmente, o imóvel encontra-se desocupado e sem qualquer atividade.

A decisão da Prefeitura atendeu a uma série de recomendações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que, em ofícios encaminhados ao município, apontou a ocorrência de jogos de azar no interior da sede do bloco. As constatações foram feitas durante uma operação policial realizada em 30 de agosto de 2023, que motivou o pedido de retomada da área pública.

O decreto concedeu à diretoria do bloco o prazo de cinco dias para apresentação de defesa no processo administrativo. O prazo foi encerrado sem manifestação da entidade, segundo o município.

A retirada do bloco do imóvel contrasta com o reconhecimento institucional concedido recentemente à agremiação. Em dezembro de 2023, o então prefeito em exercício Sebastião Faria (PL) sancionou a Lei Municipal nº 6.336, que declarou o bloco Os Caretas como bem de natureza imaterial do município. A proposta havia sido apresentada pelo ex-vereador Walmir Vitor (PT), destacando a relevância cultural e histórica da agremiação para Volta Redonda.

Apesar do título de patrimônio imaterial, a sede física do bloco acabou perdendo sua função original, abrindo caminho para a nova destinação cultural proposta pela Prefeitura.

Tradição e memória

Fundado em 1973, o bloco Os Caretas consolidou-se como um dos mais tradicionais do Carnaval da Cidade do Aço. Ao longo de sua trajetória, conquistou diversos títulos, atraiu gerações de foliões e se tornou um espaço simbólico para o samba local, especialmente entre moradores dos bairros Monte Castelo, Sessenta e adjacências.

Para parte da comunidade carnavalesca, o encerramento definitivo das atividades na sede histórica representa tristeza e sensação de ruptura com a memória afetiva do Carnaval de rua. Já a administração municipal aposta na transformação do espaço como forma de ampliar o circuito cultural da cidade, agora voltado à tecnologia, à juventude e à educação digital.

Com a publicação da lei e a formalização do Termo de Cessão, o antigo reduto do samba deverá dar lugar, nos próximos meses, a consoles, telas, exposições interativas e oficinas educativas, marcando uma mudança simbólica no uso de um espaço que, por décadas, foi sinônimo de batuque, fantasia e folia.