Mulher é presa após furtar televisão em loja no Centro de Barra Mansa

Uma mulher de 36 anos foi detida na manhã deste domingo (dia 21) após furtar uma televisão de uma loja de eletrodomésticos no Centro de Barra Mansa. O produto foi recuperado e a suspeita foi levada para a 90ª DP, onde permaneceu presa pelo crime de furto.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 9h20, na Avenida Joaquim Leite, após a informação de que uma mulher havia saído do estabelecimento comercial com uma televisão sem efetuar o pagamento. A suspeita deixou o local em um Fiat Uno preto, conduzido por um motorista de aplicativo.

Durante a abordagem, os policiais localizaram a televisão no banco traseiro do veículo. O motorista, que não teve participação no crime, informou que apenas realizava uma corrida solicitada pela passageira. O gerente da loja reconheceu o produto, confirmando o furto.

A mulher um extenso histórico criminal, com 12 anotações no total, sendo nove são por furto, duas por tráfico de drogas e uma por estelionato. A televisão foi devolvida ao estabelecimento.