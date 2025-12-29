Concessionária alerta para horários de pico na Dutra e Rio-Santos no feriado de Ano Novo

A RioSP, uma empresa Motiva, prevê aumento significativo no volume de veículos nas rodovias sob sua concessão durante o feriado de Ano Novo. A maior movimentação na saída deve ocorrer entre os dias 30 e 31 de dezembro, quando são esperados mais de 346 mil veículos na Via Dutra (BR-116) e cerca de 132 mil na Rio-Santos (BR-101). Os horários de maior movimento estão previstos para terça-feira (30/12), das 15 às 19 horas, e na quarta-feira (31/12), das 8 às 16 horas.

Com o objetivo de garantir uma viagem mais segura aos clientes, a concessionária reforça sua campanha permanente de conscientização sobre os riscos do uso do celular ao volante, uma das principais causas de acidentes nas rodovias.

Desde o ano passado, as concessionárias da Motiva intensificaram ações educativas sobre o tema, em parceria com a ABCR, Polícia Rodoviária Federal, ANTT e outras concessionárias. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (ABRAMET), o uso do celular é a principal causa de Falta de Atenção ao Conduzir (FAC), comprometendo a capacidade operacional, cognitiva e psicológica do motorista e aumentando significativamente o risco de acidentes.

Restrição de obras

Para contribuir com a fluidez do tráfego e a segurança dos motoristas durante o período de maior movimento, a RioSP irá suspender as obras que demandam interdições temporárias de faixas, como serviços de recuperação de pavimento, roçada e pintura de sinalização.

A concessionária reforça a orientação para que os motoristas planejem sua viagem, respeitem a sinalização e, principalmente, não utilizem o celular enquanto dirigem, atitude fundamental para preservar vidas nas rodovias.

Foto: Divulgação