Capotamento de caminhão deixa três feridos e provoca lentidão na Dutra, em Barra Mansa

Um caminhão carregado com telhas de alumínio capotou no início da tarde desta terça-feira (dia 30) no km 271 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente ocorreu na altura do bairro Boa Vista, próximo à rotatória de acesso à BR-393. Três pessoas ficaram feridas e a situação provocou lentidão no tráfego no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo perdeu o controle no momento em que acessava a rodovia, vindo a capotar na pista.

As vítimas são o condutor do caminhão, uma passageira e um menor de idade. Todos foram socorridos e encaminhados para a Santa Casa de Barra Mansa. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde deles.

Por causa do acidente, o trânsito na Dutra ficou parcialmente interditado, com circulação liberada em apenas uma faixa no sentido Rio de Janeiro, gerando retenções no trecho.

Foto: Divulgação/PRF