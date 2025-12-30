Jerônimo Pereira dos Santos é eleito presidente do Sicomércio de Volta Redonda para o mandato 2026–2030

O empresário Jerônimo Pereira dos Santos foi eleito presidente do Sicomércio de Volta Redonda para o mandato 2026–2030. A eleição foi realizada ontem, segunda-feira (29/12), em chapa única, marcando o retorno de Jerônimo à presidência após quatro anos. Atualmente vice-presidente, ele sucede Levi Moreira de Freitas, que passará a integrar a Diretoria Consultiva da entidade a partir de março.
A nova diretoria tomará posse em março de 2026, em um momento considerado estratégico para o setor do comércio e serviços. As projeções econômicas para o próximo ano indicam um cenário de retomada gradual do crescimento, com maior estabilidade macroeconômica, avanço do consumo e ampliação de investimentos em qualificação profissional — fatores que reforça o papel da entidade representativa na preparação das empresas para um ambiente mais competitivo.
Entre as prioridades da nova gestão, está o acompanhamento das obras da unidade do Sesc em Volta Redonda, com início previsto para 2026 e inauguração estimada para 2027. A chegada do Sesc é vista como um marco para o desenvolvimento econômico, social e cultural da região.
“A instalação de uma unidade do Sesc em Volta Redonda sempre foi um sonho, especialmente meu, e conseguimos essa conquista. Agora, o desafio é acompanhar de perto esse projeto e buscar o melhor para oferecer à população em serviços, lazer, cultura e qualidade de vida”, destacou Jerônimo.
Ele também ressaltou a continuidade do trabalho realizado nos últimos anos e os projetos para o novo ciclo de gestão. “Fico muito feliz em retornar à presidência. Mesmo como vice-presidente, atuei ao lado do Levi, que realizou um excelente trabalho junto à diretoria, fortalecendo ainda mais o sindicato. Vamos seguir investindo em capacitação empresarial, novas parcerias e inovações nos serviços para os associados. Em parceria e apoio da Fecomércio-RJ, vamos fortalecer e preparar o comércio local para os desafios do novo cenário econômico”, por meio de palestras e orientações afirmou.
O atual presidente, Levi Moreira de Freitas, que encerra seu mandato em março de 2026, reforçou o compromisso da diretoria e o apoio dos parceiros pelo trabalho desenvolvido. “São quatro anos de muitas ações e entregas importantes. Com o apoio da federação e de parceiros, promovemos cursos, palestras, atividades culturais e iniciativas de incentivo à economia criativa, fortalecendo o comércio por meio da capacitação e de serviços. O Jerônimo deixou um legado importante quando esteve à frente do Sicomércio e agora dará continuidade a esse trabalho. Desejo sucesso à nova diretoria e sigo à disposição para contribuir com a evolução do sindicato”, declarou.
Com uma agenda alinhada às transformações econômicas previstas para os próximos anos, o Sicomércio reafirma seu compromisso de representar, fortalecer e apoiar o setor produtivo, atuando como agente de desenvolvimento regional.
⸻
Nova Diretoria – Gestão 2026/2030
NOVA DIRETORIA
Presidente
Jerônimo Pereira dos Santos
Vice-presidente
Gilson Ferreira de Castro
Administrativo
Adriano de Oliveira Santos
Financeiro
Antonio Gleyson Borges
Patrimônio
Paulo Cesar Biajoni Braga
Promoção e Divulgação
Ana Paula da Rocha Gomes
Produtos e Serviços
José Correa Neto
Diretores Suplentes:
Administrativo
Egberto Tyotaro Chokyu
Financeiro
César Fernando Alves Abrantes
Patrimônio
Paulo Roberto Fagundes da Costa
Promoção e Divulgação
Leandro da Silva Pires
Produtos e Serviços
Hugo Freitas de Mesquita
Diretores Conselho Fiscal Efetivo
José Carlos do Nascimento
Bruno Siqueira de Freitas
Abílio de Oliveira de Paula Filho
Diretores Conselho Fiscal Suplentes:
Luis Fernando Soares Cardoso
Felipe Duarte Timburiba
Leonardo da Costa de Almeida
Diretor Conselho Consultivo:
Levi Moreira de Freitas
Delegado Representante na Fecomércio/RJ
Jeronimo Pereira dos Santos
Paulo César Biajoni Braga
Diretores Delegados Suplentes:
Levi Moreira de Freitas
Adriano de Oliveira Santos