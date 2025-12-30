Jerônimo Pereira dos Santos é eleito presidente do Sicomércio de Volta Redonda para o mandato 2026–2030

O empresário Jerônimo Pereira dos Santos foi eleito presidente do Sicomércio de Volta Redonda para o mandato 2026–2030. A eleição foi realizada ontem, segunda-feira (29/12), em chapa única, marcando o retorno de Jerônimo à presidência após quatro anos. Atualmente vice-presidente, ele sucede Levi Moreira de Freitas, que passará a integrar a Diretoria Consultiva da entidade a partir de março.

A nova diretoria tomará posse em março de 2026, em um momento considerado estratégico para o setor do comércio e serviços. As projeções econômicas para o próximo ano indicam um cenário de retomada gradual do crescimento, com maior estabilidade macroeconômica, avanço do consumo e ampliação de investimentos em qualificação profissional — fatores que reforça o papel da entidade representativa na preparação das empresas para um ambiente mais competitivo.

Entre as prioridades da nova gestão, está o acompanhamento das obras da unidade do Sesc em Volta Redonda, com início previsto para 2026 e inauguração estimada para 2027. A chegada do Sesc é vista como um marco para o desenvolvimento econômico, social e cultural da região.

“A instalação de uma unidade do Sesc em Volta Redonda sempre foi um sonho, especialmente meu, e conseguimos essa conquista. Agora, o desafio é acompanhar de perto esse projeto e buscar o melhor para oferecer à população em serviços, lazer, cultura e qualidade de vida”, destacou Jerônimo.

Ele também ressaltou a continuidade do trabalho realizado nos últimos anos e os projetos para o novo ciclo de gestão. “Fico muito feliz em retornar à presidência. Mesmo como vice-presidente, atuei ao lado do Levi, que realizou um excelente trabalho junto à diretoria, fortalecendo ainda mais o sindicato. Vamos seguir investindo em capacitação empresarial, novas parcerias e inovações nos serviços para os associados. Em parceria e apoio da Fecomércio-RJ, vamos fortalecer e preparar o comércio local para os desafios do novo cenário econômico”, por meio de palestras e orientações afirmou.

O atual presidente, Levi Moreira de Freitas, que encerra seu mandato em março de 2026, reforçou o compromisso da diretoria e o apoio dos parceiros pelo trabalho desenvolvido. “São quatro anos de muitas ações e entregas importantes. Com o apoio da federação e de parceiros, promovemos cursos, palestras, atividades culturais e iniciativas de incentivo à economia criativa, fortalecendo o comércio por meio da capacitação e de serviços. O Jerônimo deixou um legado importante quando esteve à frente do Sicomércio e agora dará continuidade a esse trabalho. Desejo sucesso à nova diretoria e sigo à disposição para contribuir com a evolução do sindicato”, declarou.

Com uma agenda alinhada às transformações econômicas previstas para os próximos anos, o Sicomércio reafirma seu compromisso de representar, fortalecer e apoiar o setor produtivo, atuando como agente de desenvolvimento regional.

⸻

Nova Diretoria – Gestão 2026/2030

NOVA DIRETORIA

Presidente

Jerônimo Pereira dos Santos

Vice-presidente

Gilson Ferreira de Castro

Administrativo

Adriano de Oliveira Santos

Financeiro

Antonio Gleyson Borges

Patrimônio

Paulo Cesar Biajoni Braga

Promoção e Divulgação

Ana Paula da Rocha Gomes

Produtos e Serviços

José Correa Neto

Diretores Suplentes:

Administrativo

Egberto Tyotaro Chokyu

Financeiro

César Fernando Alves Abrantes

Patrimônio

Paulo Roberto Fagundes da Costa

Promoção e Divulgação

Leandro da Silva Pires

Produtos e Serviços

Hugo Freitas de Mesquita

Diretores Conselho Fiscal Efetivo

José Carlos do Nascimento

Bruno Siqueira de Freitas

Abílio de Oliveira de Paula Filho

Diretores Conselho Fiscal Suplentes:

Luis Fernando Soares Cardoso

Felipe Duarte Timburiba

Leonardo da Costa de Almeida

Diretor Conselho Consultivo:

Levi Moreira de Freitas

Delegado Representante na Fecomércio/RJ

Jeronimo Pereira dos Santos

Paulo César Biajoni Braga

Diretores Delegados Suplentes:

Levi Moreira de Freitas

Adriano de Oliveira Santos