Homem é preso e adolescente apreendido por suspeita de tráfico de drogas no bairro São Geraldo, em VR

Um homem de 28 anos e um adolescente de 17 foram detidos na tarde da segunda-feira (dia 29) por suspeita de tráfico ilícito de drogas no bairro São Geraldo, em Volta Redonda. A ação foi realizada por policiais do 28º Batalhão da Polícia Militar, após informações repassadas por populares.

Segundo a PM, a ocorrência teve início por volta das 15h, na Rua Dourados, e se estendeu até às 23h25, quando o caso foi finalizado na 93ª DP. Com os suspeitos, os agentes apreenderam 94 pinos de cocaína, 21 pedras de crack, cinco tiras de maconha, seis frascos de substância inalante conhecida como loló e R$ 97 em dinheiro.

Após perícia, foi confirmada a apreensão de 82,6 gramas de cocaína, 6,9 gramas de crack e 8,3 gramas de maconha. Os exames nos frascos de líquidos inalantes foram inconclusivos. De acordo com a polícia, os dois suspeitos foram conduzidos à delegacia e enquadrados no artigo 33 da Lei de Drogas (Lei 11.343/06), que trata do crime de tráfico de entorpecentes. O homem permaneceu preso e o adolescente apreendido.

Foto: Divulgação/Polícia Militar