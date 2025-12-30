Polícia investiga morte de homem encontrado nu em área isolada de Volta Redonda

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 41 anos, encontrado sem vida na manhã dessa segunda-feira (dia 29) em uma estrada próxima à Fundação Beatriz Gama, no bairro Retiro, em Volta Redonda. A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h45 para averiguar a informação de um possível encontro de cadáver. Ao chegar, os agentes encontraram a vítima nua, sem documentos e sem a presença de testemunhas nas proximidades.

A área foi isolada e perícia realizada ainda no local. Após os trabalhos técnicos, o corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado para o Instituto Médico Legal. Durante a ocorrência, familiares chegaram ao local e ajudaram na identificação da vítima, que residia no bairro Belo Horizonte, também em Volta Redonda.

O homem possuía quatro passagens por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei 11.343/06, além de duas anotações enquadradas na Lei 9.099, que trata de infrações de menor potencial ofensivo. De acordo com os registros, ele estava na condição de egresso do sistema prisional, cumprindo pena em regime semiaberto.

O caso foi registrado na 93ª DP, que ficará responsável pelas investigações. Até o momento, não há informações sobre a causa da morte.

O corpo será sepultado às 11h desta terça-feira (dia 30) no Cemitério do Retiro.