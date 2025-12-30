Polícia apreende pinos de cocaína após suspeitos fugirem em Pinheiral

Policiais militares do 28º BPM apreenderam 41 pinos de cocaína na noite dessa segunda-feira (dia 29), no bairro Cruzeiro II, em Pinheiral. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina na Rua Isabel Elvira Barbosa.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe se deparou com suspeitos que estariam praticando tráfico de drogas. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos fugiram do local. Durante uma varredura na área, os policiais localizaram uma sacola contendo o material entorpecente.

A ocorrência, inicialmente registrada como tráfico ilícito de drogas, foi encerrada como abandono de material, já que nenhum suspeito foi detido. O entorpecente apreendido foi encaminhado para a 101ª DP, onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação/Polícia Militar