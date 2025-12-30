Solidariedade: Campanha é lançada para reconstruir loja atingida por incêndio com indícios de crime na Vila Mury

A comoção causada pelo incêndio que destruiu a loja Universo Feminino, na Vila Mury, em Volta Redonda, deu origem a uma mobilização solidária para ajudar a proprietária, Rafaela Santos, a recomeçar. Amigas da empresária criaram uma vaquinha online com a meta de arrecadar R$ 20 mil para a compra de novos biquínis e roupas fitness e a retomada das atividades do estabelecimento, que ficou completamente destruído.

A campanha, criada na segunda-feira (dia 29), já arrecadou R$ 3.656,34 até o momento. Segundo o texto da vaquinha, mais de cinco anos de trabalho e investimento “viraram cinzas em um ato de pura maldade e injustiça”, e nada do que estava na loja pôde ser reaproveitado. As organizadoras destacam a trajetória de luta da empresária e reforçam que qualquer valor pode fazer a diferença. As doações podem ser feitas via Pix, pela chave [email protected], ou por meio da plataforma Vakinha.

Além do apelo pela reconstrução do negócio, Rafaela também usou as redes sociais para fazer um desabafo forte. Em um vídeo publicado após o incêndio, ela afirmou que o fogo foi criminoso e disse que viveu, nos últimos dois anos, uma situação de violência contra a mulher, marcada por ameaças e coerção. A empresária afirmou que pretende transformar a própria dor em missão e fez um apelo direto a outras mulheres. “Procure ajuda, você não está sozinha”.

O incêndio ocorreu na manhã de segunda-feira (dia 29), na Avenida Pastor César Dacorso Filho. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas por volta das 9h30. O trânsito precisou ser interditado temporariamente para o trabalho das equipes. Apesar dos danos materiais e do susto, ninguém ficou ferido. A Polícia Civil de Volta Redonda investiga o caso.

