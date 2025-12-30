Jovem é preso por tráfico de drogas no bairro Estamparia, em Barra Mansa

Um jovem de 18 anos foi preso na noite dessa segunda-feira (dia 29) por tráfico e associação para o tráfico de drogas no bairro Estamparia, em Barra Mansa. A prisão foi realizada por policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) do 28º BPM, durante uma ação de patrulhamento voltada ao combate ao crime na região.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição recebeu informações de que um suspeito estaria comercializando drogas no local. Com base nas características repassadas, os agentes seguiram até a área e montaram um cerco tático. O jovem foi abordado enquanto segurava uma sacola, onde foram encontrados entorpecentes, dinheiro em espécie e um telefone celular.

Durante varredura nas proximidades, os policiais localizaram o restante do material ilícito. Ao todo, foram apreendidos mais de 200 invólucros de cocaína, além de maconha e crack, distribuídos em diferentes tipos de embalagens. Também foram recolhidos uma folha com anotações do tráfico e R$ 35 em dinheiro.

Após a ocorrência, o jovem foi encaminhado à 90ª DP, onde permaneceu preso. Ele foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Laudo pericial confirmou a apreensão de 213,5 gramas de cocaína, 34,2 gramas de maconha e 2,4 gramas de crack.

Foto: Divulgação