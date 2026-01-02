Ainda dá tempo de se encantar: Decoração natalina em Barra Mansa segue até o dia 6

O Natal histórico de Barra Mansa, realizado em 2025, marcou a cidade com um dos maiores e mais encantadores espetáculos natalinos de sua história. A decoração especial, preparada para celebrar o espírito natalino e valorizar os espaços públicos, seguirá iluminando e encantando moradores e visitantes até o dia 06 de janeiro, prolongando o clima de confraternização.

O grande destaque foi a maior árvore de Natal da região Sul Fluminense, com 25 metros de altura, instalada na Avenida Roosevelt Brasil, no Centro, e que se tornou um cartão-postal e ponto de encontro das famílias.

A Roosevelt Brasil também foi contemplada com vários enfeites, brinquedos e barracas decorativas, com charme especial para a Casa do Noel, onde milhares de crianças visitaram o Bom Velhinho.

Além disso, o município também teve decorações por toda a área central da Beira-Rio, com luzes e enfeites que criaram um cenário mágico e acolhedor.

A Ponte dos Arcos, um dos cartões-postais da cidade, ganhou atenção especial, com a instalação de um Papai Noel no alto da ponte, encantando quem passava pelo local. Outra ponte, a Nilo Peçanha, também recebeu iluminação temática, integrando o conjunto decorativo que transformou a paisagem urbana.

A Praça da Igreja Matriz de São Sebastião, no Centro, também recebeu um toque que a deixou iluminada e atraindo pessoas que passam por esse ponto importante da cidade. A decoração natalina permanecerá até dia 06 de janeiro em outras áreas contempladas, como Monte Cristo, Ano Bom e Vila Nova.

Todo esse trabalho foi realizado pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura e da Secretaria de Manutenção Urbana, reforçando o compromisso com a valorização cultural, o turismo e o fortalecimento das tradições.

O presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, enfatizou que esse Natal histórico transformou Barra Mansa em um destino turístico regional no final do ano. “Ficamos realizados com tudo o que foi oferecido à nossa população neste Natal. Foram dias especiais, que com certeza as pessoas guardarão na memória. Registro aqui meu agradecimento ao prefeito Luiz Furlani por proporcionar a Barra Mansa esse momento tão marcante de confraternização e alegria”, afirmou Caneda.

Foto: Arquivo PMBM