Operação Ano Novo da PRF registra dois acidentes e nenhuma morte no trecho da 7ª Delegacia no Sul Fluminense

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta sexta-feira (dia 2), o balanço parcial da Operação Ano Novo no trecho sob responsabilidade da 7ª Delegacia, com sede em Resende. Entre os dias 30 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026, foram registrados dois acidentes de trânsito, com quatro pessoas feridas. Felizmente, não houve mortes no período.

De acordo com a PRF, a fiscalização resultou na aplicação de 59 multas por infrações diversas. Durante a operação, um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) foi recolhido e dois veículos foram removidos ao pátio. Também foi registrada uma ocorrência policial de natureza criminal, que terminou com uma pessoa detida por possuir mandado de prisão em aberto.

A Operação Ano Novo tem como principal objetivo reforçar o policiamento nas rodovias federais e intensificar a fiscalização de condutas que aumentam o risco de acidentes graves, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, embriaguez ao volante e falta do uso do cinto de segurança.

A 7ª Delegacia da PRF é responsável por importantes vias da região, incluindo a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), a Rio–Caxambu, a estrada de acesso ao Parque Nacional do Itatiaia e trechos da BR-393, a Rodovia Lúcio Meira.

Segundo a corporação, o balanço completo da Operação Ano Novo no Rio de Janeiro será divulgado após o dia 4 de janeiro.

Foto: Arquivo/PRF