Filha de vereador segue desaparecida em Barra Mansa; pai faz apelo por ajuda nas redes sociais

Continua desaparecida a jovem Ana Clara de Carvalho Moreira, de 25 anos, moradora de Barra Mansa. Filha do vereador James do Churrasquinho, de Resende, ela não é vista desde domingo (dia 28), após sair de casa, no bairro Siderlândia, onde reside com a mãe.

Em uma publicação nas redes sociais, o pai relatou que a filha estava em casa quando recebeu uma mensagem, saiu e não retornou. “Pessoal, venho comunicar e pedir ajuda de vocês. Minha filha está desaparecida desde domingo. Nesse momento de angústia e coração apertado, conto com a oração, o compartilhamento e futuras notícias”, escreveu o vereador.

Desde então, familiares e amigos afirmam não conseguir contato com Ana Clara. O desaparecimento mobilizou parentes, conhecidos e moradores da região, que têm usado as redes sociais para divulgar informações e tentar localizar a jovem.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Ana Clara pode entrar em contato pelos telefones (24) 99959-6012 ou (24) 99943-1806.

Foto: Divulgação