Colisão entre lanchas deixa três feridos em Angra dos Reis

Uma colisão entre duas lanchas deixou três pessoas feridas na noite dessa quinta-feira (dia 1º), em Angra dos Reis, na Costa Verde. O acidente aconteceu por volta das 20h30, nas proximidades do Cais Santa Luzia, região central da cidade.

De acordo com as informações iniciais, duas vítimas receberam atendimento ainda no local. Uma terceira pessoa, uma mulher, foi socorrida e levada ao Hospital Municipal da Japuíba, com ferimentos considerados moderados.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento após a colisão. Em um dos vídeos, é possível ver uma das lanchas parcialmente submersa e, em seguida, afundando, enquanto passageiros pulam na água para escapar do acidente.

Até a publicação desta matéria, não havia informações oficiais sobre as causas da colisão nem sobre o estado de saúde atualizado das vítimas. Também não foi informado se as embarcações estavam regularizadas ou se houve atuação da Capitania dos Portos no atendimento da ocorrência.

Foto: Reprodução/Redes Sociais