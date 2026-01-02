Previsão de tempestade coloca Sul Fluminense em alerta nesta sexta-feira; Inmet aponta risco de ventos fortes, granizo e alagamentos

O Sul Fluminense entra em estado de atenção nesta sexta-feira (dia 2) após o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir um aviso de tempestade com grau de severidade “Perigo”, válido da meia-noite até 23h59. A previsão indica chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de granizo, com impactos diretos para municípios da região.

De acordo com o Inmet, são esperados volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 50 a 100 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h. Entre os riscos estão alagamentos, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e danos em plantações.

O alerta atinge cidades como Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Resende, Volta Redonda, além de outros municípios da região. Áreas com histórico de alagamentos, encostas e vias de grande circulação merecem atenção redobrada.

Segundo meteorologistas, a instabilidade é provocada pela atuação de uma frente fria no oceano, que favorece a concentração de umidade sobre o Sudeste. O cenário é semelhante a episódios recentes de eventos climáticos extremos, que têm se tornado mais frequentes e intensos.

Orientações à população durante o período do alerta:

Evitar abrigo sob árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas;

Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão, placas de propaganda ou estruturas metálicas;

Se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia;

Em caso de emergência, acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

