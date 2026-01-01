Homem é preso por violência doméstica no Vila Rica; suspeito alegou que companheira arremessou cadeado contra ele

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (dia 1º) suspeito de agredir a companheira, de 43 anos, no bairro Vila Rica/Três Poços, em Volta Redonda. O caso foi registrado como lesão corporal contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 17h25 para verificar uma denúncia de agressão em uma residência localizada na Rua 02. No local, os agentes encontraram a vítima abrigada na casa de um vizinho. Ela relatou ter sido agredida pelo companheiro, apresentando marcas visíveis pelo corpo.

O suspeito foi localizado em sua residência. À polícia, ele afirmou que houve uma discussão entre o casal e alegou que a mulher teria arremessado um cadeado contra ele, atingindo e danificando o retrovisor de seu veículo.

Diante das versões apresentadas e dos indícios de agressão, ambos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Volta Redonda. Após análise da autoridade policial, o homem foi autuado com base no artigo 129 do Código Penal, que trata de lesão corporal, e permaneceu preso à disposição da Justiça.