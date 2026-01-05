Carro capota na Dutra e deixa seis pessoas da mesma família feridas em Volta Redonda

Seis pessoas da mesma família ficaram feridas após um carro capotar na tarde desta segunda-feira (dia 5) na Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda. O acidente aconteceu por volta das 18h, na altura do km 262 da pista sentido Rio de Janeiro, em um trecho de declive da via. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor de um Ford Fiesta perdeu o controle do veículo, que colidiu contra a mureta de proteção e, em seguida, capotou.

No carro estavam seis ocupantes, entre eles duas crianças. Todos foram socorridos e encaminhados ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda, com ferimentos. Durante o atendimento, foi constatado que as vítimas pertencem à mesma família.

De acordo com relatos preliminares, o grupo retornava das festas de fim de ano para um município da Baixada Fluminense.

Foto: Divulgação/PRF