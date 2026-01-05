Homem com diversas passagens pela polícia é preso por tráfico e associação para o tráfico em Pinheiral

Um homem de 32 anos, que já possuía passagens anteriores pela polícia, foi preso na tarde desta segunda-feira (dia 5) suspeito de tráfico e associação para o tráfico de drogas no Centro de Pinheiral. A prisão aconteceu na Rua Siqueira Campos, após denúncia recebida pela Polícia Militar sobre a atuação de traficantes armados na região.

Segundo informações da PM, equipes do PATAMO foram até o local e encontraram o suspeito. Durante a abordagem, ele entregou voluntariamente um pino de cocaína. Em revista pessoal, os policiais localizaram outras porções de drogas, além de dinheiro e um telefone celular.

Ao todo, foram apreendidas 12 pedras de crack, 15 pinos de cocaína, um cigarro de maconha e R$ 169 em espécie. O homem confirmou que o material era destinado ao tráfico. O histórico criminal do suspeito inclui registros anteriores por tráfico de drogas, lesão corporal, dano, injúria e posse de entorpecentes para uso pessoal.

O suspeito foi encaminhado para a 101ª DP, onde permaneceu preso após ser autuado pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e agravantes previstos na legislação. A perícia confirmou a apreensão de 29 gramas de cocaína, além de crack e maconha.

Foto: Divulgação