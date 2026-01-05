Guilherme Nunes é do Voltaço; Jovem goleiro é gaúcho e já está treinando com o elenco

O Voltaço informou oficialmente nesta segunda-feira (dia 5) a contratação do goleiro Guilherme Nunes, de 21 anos. Ele já esta integrado e treinando com o elenco e tem vínculo com o clube até o fim do Campeonato Carioca.

Guilherme é natural de São Leopoldo (RS) e já defendeu equipes como Caxias, Real Sport Club, Esportivo, Brasil de Farroupilha e APAFUT, todas do estado do Rio Grande do Sul.

O goleiro falou sobre como encara a oportunidade de defender o Volta Redonda e elogiou seus companheiros de equipe.

“Estou encarando essa como a oportunidade da minha vida, buscando fazer o melhor todos os dias. É muito importante estar aqui ao lado de bons jogadores”, disse Guilherme.

Foto: @patrickemanuelferreira