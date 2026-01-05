Prefeitura de Angra e Câmara cobram ações da Enel para reduzir quedas de energia

A Prefeitura de Angra dos Reis e a Câmara Municipal intensificaram, na manhã desta segunda-feira (dia 5), o diálogo com a concessionária Enel, para enfrentar os recorrentes problemas de fornecimento na cidade, especialmente na região do Bracuí. A área, que concentra mais de 20 mil moradores, vem sofrendo com quedas constantes de energia, situação que afetou diretamente o funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) e agravou o sofrimento da população nos últimos dias.

Em cerca de uma hora de reunião, o prefeito Cláudio Ferreti, o presidente da Câmara, Jorginho Brum, demais vereadores e o presidente da Enel Distribuição Rio, Francesco Moliterni, discutiram não apenas os problemas, mas, principalmente, as soluções imediatas e estruturantes para reduzir os impactos no dia a dia dos moradores.

Como resposta emergencial, a concessionária informou que já colocou 20 equipes em campo para inspeção da rede elétrica em Angra dos Reis e anunciou a instalação de um novo gerador, que vai garantir o funcionamento da ETA do Bracuí mesmo em casos de interrupção no fornecimento de energia.

“Estamos em diálogo permanente com a Enel, cobrando ações concretas. Sabemos do sofrimento dos moradores, especialmente quando a falta de energia afeta algo tão básico quanto o abastecimento de água. Hoje recebemos a confirmação de medidas imediatas e de um plano de ações para evitar que essa situação se repita”, afirmou o prefeito Cláudio Ferreti.

Além das ações emergenciais, ficou definido um plano de investimentos com medidas corretivas e preventivas, incluindo poda de árvores, revisão de ramais e modernização da rede. A pedido do prefeito, também será criado um grupo de acompanhamento, com representantes do Executivo, do Legislativo, da sociedade civil e da concessionária, para garantir transparência, diálogo contínuo e retorno claro à população.

Para o presidente da Câmara, vereador Jorginho Brum, a união institucional é fundamental neste momento.

“Energia elétrica é um serviço essencial. Quando ela falha, todo o cotidiano das pessoas é afetado. A Câmara está unida, ao lado da Prefeitura, para cobrar soluções definitivas e acompanhar cada etapa desse processo. As ações imediatas já começaram, e vamos seguir pressionando para que esse problema seja resolvido de forma estrutural”, destacou.

Uma nova reunião técnica já está agendada para os próximos dias, com a participação da Defesa Civil Municipal e do Instituto Municipal do Meio Ambiente (Imaar), com o objetivo de detalhar cronogramas e estreitar parcerias para a resolução de problemas relativos ao impacto de vegetação na rede.

Participaram da reunião os vereadores Leo Marmoraria, Titi Brasil, Jane Veiga, Edinho Rodrigues, Helinho do Sindicato, Marquinho Coelho, Charles Neves, Chapinha, Kelven Guedes, Dudu do Turismo e Nilsinho Batalhador. Também estiveram presentes o secretário de Governo e Articulação Governamental, Vitor Simões, e o secretário de Comunicação, William Gama.

Reunião com moradores da Itinga

Em complemento às ações da concessionária de energia, o presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Angra dos Reis, Marc Olichon, realizou, também na manhã desta segunda-feira, uma reunião com moradores da Itinga e o vereador Nilsinho Batalhador, para tratar das dificuldades no abastecimento de água no bairro.

No encontro, foram definidas ações imediatas, como o reforço no atendimento com caminhões-pipa, a atuação direta de equipes do SAAE na localidade e a ativação da segunda bomba da ETA do Bracuí, ampliando a vazão de água. Técnicos e engenheiros irão percorrer a região para identificar gargalos e priorizar as ruas mais afetadas, reforçando o compromisso com diálogo, transparência e melhoria do serviço.