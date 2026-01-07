Dupla é detida com drogas no Retiro

Dois jovens, de 26 e 18 anos, foram detidos na tarde desta quarta-feira (dia 7) durante uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas na Grota do Germano, no bairro Retiro, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada após denúncias feitas por populares.

De acordo com a PM, equipes do serviço reservado do 28º BPM receberam informações de que suspeitos estariam comercializando entorpecentes na Rua Germano Moreira. Com base nos dados, os policiais montaram um cerco no local e conseguiram abordar os dois acusados.

Durante a ação, os agentes apreenderam material entorpecente, que ainda passava por contagem no momento do registro da ocorrência. Após a abordagem, os dois foram conduzidos à 93ª DP, onde o caso ficou sob análise da autoridade policial. Ainda não se sabe se os suspeitos permaneceram presos após a apresentação na delegacia.

Foto: Divulgação