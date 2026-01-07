Polícia Civil prende traficante condenado a mais de 9 anos de prisão em Barra Mansa

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (dia 7), um homem de 27 anos condenado a 9 anos e 4 meses de prisão durante uma operação para capturar foragidos da Justiça em Barra Mansa. A ação foi realizada por agentes da 90ª DP, no bairro Boa Vista II, área apontada pelas autoridades como de forte influência do tráfico de drogas.

De acordo com a corporação, o homem era considerado foragido e tinha contra si um mandado de prisão definitiva, expedido após condenação com sentença já transitada em julgado pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra Mansa. A pena é referente ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência policial, que vinha monitorando a atuação de criminosos procurados pela Justiça no município. Após ser localizado, o condenado foi levado para a sede da delegacia, onde foram cumpridos todos os procedimentos legais.

Concluída a formalização da prisão, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde começará a cumprir a pena imposta pela Justiça.

Segundo a Polícia Civil, ações como essa reforçam o compromisso de retirar das ruas criminosos já condenados e garantir o cumprimento das decisões judiciais. As autoridades também destacam a importância da participação da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser feitas pelo Disque Denúncia, com garantia de sigilo: WhatsApp (24) 99280-2952.

Foto: Divulgação