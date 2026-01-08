Oportunidade: Cinco cidades do Sul Fluminense abrem seleções e concursos com vagas na Educação e serviços gerais

Prefeituras do Sul Fluminense estão com processos seletivos e concursos abertos para reforçar os quadros da Educação e de serviços gerais. Há oportunidades em Volta Redonda, Itatiaia, Resende, Angra dos Reis e Valença, com vagas temporárias e efetivas, diferentes níveis de escolaridade e prazos que se encerram nos próximos dias.

Em Volta Redonda, a prefeitura abriu Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais da área da Educação. As vagas são para Docente I e II, Orientador Educacional e Supervisor Educacional. A taxa de inscrição é de R$ 40, e os interessados têm até as 16h da próxima segunda-feira (dia 12) para se inscrever pelo site oficial do município. Quem tiver dificuldade de acesso à internet pode realizar a inscrição presencialmente na Subprefeitura do Retiro.

Já em Itatiaia, o processo seletivo também é para contratação temporária, pelo período de 12 meses, de professores e cuidadores da rede municipal de ensino. As inscrições seguem até 14 de janeiro e devem ser feitas exclusivamente de forma presencial na Secretaria Municipal de Educação, na Rua São José, nº 210, no Centro. Ao todo, são 129 vagas para unidades de ensino de Itatiaia, Penedo e Maromba, destinadas a cuidadores e professores das áreas de Educação Infantil, Educação Especial, Artes, Educação Física, Inglês, História, Geografia, entre outras. Os candidatos devem entregar currículo sem foto, em envelope lacrado, com identificação e endereçado à Secretaria de Educação. O resultado da primeira fase será divulgado a partir de 19 de janeiro, no Diário Oficial e no site da prefeitura.

Em Resende, a prefeitura prorrogou até 18 de janeiro as inscrições para o concurso público da área da Educação. O certame oferece 130 vagas para o cargo de Auxiliar de Creche, que exige nível médio. São 123 vagas para ampla concorrência e sete para pessoas com deficiência. O salário base é de R$ 1.672,68, com carga horária de 40 horas semanais. As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Consulpam, com taxa de R$ 100.

Já em Angra dos Reis, o processo seletivo para docentes e berçaristas entrou na fase de entrega de documentos, iniciada na quarta-feira (dia 7). Essa etapa segue até o dia 10 e acontece na quadra da Escola Municipal Professora Cleusa Fortes de Pinho Jordão, no bairro Japuíba.

Por fim, a Prefeitura de Valença abriu Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária em serviços gerais, atendendo a demandas emergenciais da administração municipal. São 27 vagas, distribuídas entre os cargos de Pedreiro (5), Auxiliar de Serviços Diversos/Gerais (10), Eletricista (2), Carpinteiro (1), Bombeiro Hidráulico (1), Soldador (1) e Pintor (7). Todos os cargos têm 40 horas semanais, exigem idade mínima de 18 anos e Ensino Fundamental incompleto. As inscrições são presenciais, nos dias 13, 14 e 15 de janeiro de 2026, das 9h às 16h, na Secretaria Municipal de Educação, na Avenida Nilo Peçanha, nº 506, no Centro. Não há cobrança de taxa.