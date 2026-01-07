Detran RJ realiza atendimento prioritário a mulheres para emissão de identidades neste sábado (dia 10)

O Detran RJ vai realizar, neste sábado (dia 10), nova edição do “Sábado Delas”, iniciativa que garante atendimento prioritário às mulheres para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação busca atender, principalmente, às chefes de família, que necessitam do documento para acessar políticas públicas – programas de transferência de renda, benefícios de saúde, iniciativas de educação, habitação e demais serviços sociais.

Será necessário fazer agendamento prévio, pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, pelos números (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042. Para ser atendida, a pessoa apresentar a certidão de nascimento ou casamento (original ou cópia autenticada) e o número do CPF. Também é importante levar um comprovante de residência.

Os postos estarão abertos das 8h às 12h, exceto seis unidades localizadas em shoppings (Aerotown, West Shopping, Resende Shopping Mix, Shopping Estação Itaipava, Guarus Shopping e Itaguaí Shopping Mix), que funcionarão das 10h às 14h. O posto do Mercado Municipal de Niterói, por sua vez, abrirá das 9h às 13h.

Neste sábado, não haverá atendimento nos postos de São Gonçalo (Shopping Partage e Neves), em função de feriado municipal. Também não irão abrir os postos da FIA (Botafogo), do Shopping Nova Iguaçu e dos municípios de Mendes, Miguel Pereira, Rio Claro e Cambuci. Os postos conveniados com prefeituras também não abrem.

O presidente do Detran RJ, Rodrigo Coelho, disse que o “Sábado Delas” demonstra o empenho do departamento em assegurar o acesso das famílias aos benefícios sociais.

“O Sábado Delas tem como foco principal garantir que cada mulher tenha sua documentação regularizada, condição essencial para a inclusão ou manutenção de benefícios sociais”, afirmou Rodrigo Coelho.

A Carteira de Identidade Nacional (CIN), que começou a ser emitida pelo Detran RJ em 2023, tem o CPF como único número de identificação. A posse da CIN também facilita o acesso a serviços digitais do governo federal através da conta Gov.br.