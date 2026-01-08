Barra Mansa: Polícia Civil prende integrante da maior quadrilha de clonagem de veículos de luxo do estado do Rio na Dutra

A Polícia Civil prendeu em flagrante nesta quinta-feira (dia 8), em Barra Mansa, um homem de 30 anos apontado como integrante da maior quadrilha especializada em clonagem de veículos de luxo do Estado do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu na altura do km 288 da Rodovia Presidente Dutra, durante uma ação da 90ª DP, após trabalho de inteligência que monitorava a atuação do grupo criminoso.

De acordo com a investigação, o suspeito conduzia uma Toyota Hilux SW4 preta clonada. Durante a abordagem, ele teria confessado que o veículo era produto de clonagem e que o automóvel original havia sido roubado no fim de dezembro de 2025, em Duque de Caxias. A caminhonete apreendida seria entregue em Aparecida do Norte, São Paulo.

A Polícia Civil apurou que o homem atuava como elo final da cadeia criminosa, responsável pela entrega do veículo já revendido a terceiros. Ainda segundo os investigadores, ele faz parte de uma organização estruturada, especializada em adulteração e circulação de veículos de alto valor.

As investigações revelaram ainda que o suspeito já havia sido preso em dezembro do ano passado, na capital, em situação semelhante, quando dirigia outra Hilux clonada. Na ocasião, ele respondia ao processo em liberdade, o que, segundo a polícia, reforça a reincidência criminosa.

O homem foi levado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros integrantes da quadrilha e mapear a rota de distribuição dos veículos clonados. A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp (24) 99280-2952.

Foto: Divulgação