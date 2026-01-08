Policial de SP é detido por suspeita de importunação sexual em ônibus na Dutra; passageira pediu ajuda ao motorista

Um policial militar do Estado de São Paulo foi detido na manhã desta quinta-feira (dia 8) após ser acusado de importunação sexual dentro de um ônibus interestadual que trafegava pela Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O coletivo fazia a linha Rio de Janeiro–São Paulo e foi interceptado pela Polícia Militar na altura do bairro Paraíso.

Segundo o relato da vítima à polícia, o homem ocupava uma poltrona próxima à dela e não havia outro passageiro ao seu lado. A mulher afirmou ter percebido que o suspeito estava com o zíper da calça aberto e com a mão na região íntima, enquanto assistia a um vídeo no celular e, ao mesmo tempo, direcionava o olhar para ela.

Ainda de acordo com o depoimento, a atitude teria ocorrido de forma ostensiva, sem que o homem tentasse disfarçar a ação. A vítima conseguiu gravar um vídeo, que já foi entregue às autoridades, e buscou ajuda junto ao motorista do ônibus. O suspeito chegou a seguir a mulher pelo corredor, mas ela conseguiu falar com o condutor, que acionou a polícia.

Após a abordagem do veículo, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Resende, onde permanece detido. Ele deve responder pelo crime de importunação sexual e passará por audiência de custódia nesta sexta-feira (dia 9).