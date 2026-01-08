Homem é preso em Minas Gerais por crimes de violência doméstica cometidos em Barra do Piraí

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (dia 8) o homem acusado de tortura, cárcere privado e ameaça contra a companheira no município de Barra do Piraí. A captura foi realizada na cidade de Santa Bárbara do Monte Verde, em Minas Gerais, durante uma operação conjunta entre a 88ª Delegacia de Polícia e a Polícia Civil mineira.

Segundo a Polícia Civil, a localização do suspeito foi possível após um trabalho de inteligência e integração entre as forças de segurança dos dois estados. O investigado já havia sido preso anteriormente pelos mesmos crimes, mas acabou beneficiado com liberdade provisória por decisão judicial.

No entanto, de acordo com as autoridades, a gravidade dos fatos, a reincidência criminosa e o risco concreto à integridade das vítimas levaram à expedição de um novo mandado de prisão, cumprido nesta data. Durante o período em que esteve em liberdade, o homem voltou a cometer crimes, sendo apontado como autor de um estupro registrado recentemente em Minas Gerais.

Ainda conforme a investigação, mesmo fora do estado, o suspeito continuou ameaçando a vítima de Barra do Piraí, o que, segundo a polícia, reforça o alto grau de periculosidade. O delegado responsável pelo caso, Rodolfo Atala, destacou que a atuação integrada foi fundamental para a prisão e ressaltou que crimes de violência doméstica não ficarão impunes, mesmo quando o agressor tenta fugir para outro estado.

O preso permanece à disposição da Justiça, e as investigações seguem para esclarecer todos os crimes atribuídos a ele nos dois estados. A Polícia Civil reforça a importância das denúncias de violência contra a mulher, que podem ser feitas em qualquer delegacia, pelo telefone 197 ou pelo Disque 180, serviço nacional de apoio às vítimas.

Foto: Divulgação