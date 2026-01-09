Dupla é detida por suspeita de tráfico de drogas no bairro Três Poços, em Volta Redonda

Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas nessa quinta-feira (dia 8) em um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. A ação foi realizada por equipes do 28º BPM, após denúncia que indicava a venda de entorpecentes na região.

Segundo a Polícia Militar, a informação apontava que um suspeito estaria comercializando drogas na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, portando um rádio comunicador e uma sacola. Policiais do serviço reservado monitoraram o local e confirmaram a movimentação típica do tráfico. Com o apoio do GAT, foi montado um cerco.

Ao perceber a presença policial, o suspeito de 19 anos tentou fugir e entrou em um apartamento do condomínio. No imóvel, os policiais encontraram também um jovem de 20 anos, que inicialmente negou a entrada do suspeito. Durante a abordagem, no entanto, os agentes visualizaram o rapaz de 19 anos saindo de um dos quartos. Ele acabou reconhecido como o mesmo que havia sido visto comercializando drogas e confessou que o material estava ao lado do sofá.

Com autorização do morador, os policiais realizaram buscas no apartamento e apreenderam 148 gramas de maconha, 5 gramas de crack, R$ 596 em dinheiro, dois frascos de loló e rádios comunicadores, um deles ligado e em funcionamento. Em um dos quartos, também foram encontrados cigarros com substância entorpecente. O suspeito de 19 anos afirmou que estava “de plantão” no tráfico no momento da chegada da polícia.

Os dois jovens foram levados para a 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Eles foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, e permaneceram presos. Segundo a PM, foi necessário o uso de algemas para evitar tentativa de fuga.

Foto: Divulgação/Polícia Militar